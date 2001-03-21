FETÖ'nün Tunceli mahrem emniyet imamı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde "Tunceli mahrem emniyet imamı" olduğu belirtilen eski öğretmen Ferhat Şekerci tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Tunceli'de kapatılan özel bir okulda öğretmen olarak görev yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ferhat Şekerci, Çorum'da gözaltına alındı.

Tunceli Emniyet Müdürlüğüne getirilen Şekerci, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısınca ifadesi alınan Şekerci, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince FETÖ/PDY'nin sözde "Tunceli mahrem emniyet imamı" olduğu iddiasıyla tutuklandı.