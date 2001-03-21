FETÖ'nun ünlü isimleri Çapkın ve Mutlu'yu yıkan cezalar

FETÖ/PDY’nin mülkiyedeki yapılanmasının deşifre edilmesine ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Başsavcılığı bünyesinde oluşturulan özel büroca hazırlanan iddianamede 15 şüpheli yer alıyor. Aralarında İstanbul'un eski Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu şüpheliler için 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 30'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Çapkın için yakalama kararı istendi.

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün Mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. Aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 15 şüpheli hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Emine Koçak tarafından hazırlanan iddianame 309 sayfalık iddianame, Başsavcıvekili Önder Yaman tarfından onaylanarak 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede, aralarında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da bulunduğu 15 şüpheli hakkında "Anayasayı İhlâl", "Cebir ve Şiddet Kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve TBMM'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. Ayrıca şüpheliler Hüseyin Avni Mutlu, Fatih Şahin, Abdülkadir Demir, Mürteza Balcı, Necmettin Kalkan, Nurullah Çakır, Osman Tunç ve Yusuf Yavaşcan hakkında "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesi kapsamında 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

'HÜSEYİN AVNİ MUTLU KAMU GÜCÜNÜ SİLAH OLARAK KULLANDI'

FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin iddianamede, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun kumpas soruşturmalarının devam etmesini ve sızmamasını sağlamak amacıyla örgüte mensup olmayanların ilgili operasyonel birimlere atamalarını yapmadığı, aksine örgüt mensuplarına sahip çıkarak kamu gücünü adeta silah olarak kullandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün mülkiye yapılanmasına ilişkin 15 isim hakkında hazırlanan iddianamede, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile ilgili bölümler dikkat çekti. Hüseyin Avni Mutlu’nun sırasıyla Kocaeli Kaymakam Adayı, Bursa Büyükorhan Kaymakamlığı, Şırnak Silopi Kaymakamlığı, Şırnak Vali Yardımcılığı, Çanakkale Eceabat Kaymakamlığı, Hatay Reyhanlı Kaymakamlığı, Çanakkale Vali Yardımcılığı, İstanbul Bağcılar Kaymakamlığı, Siirt Valiliği, Diyarbakır Valiliği, İstanbul Valiliği ve Merkez Valiliği görevlerinde bulunduğu hatırlatıldı.

Mutlu’nun evinden günlük defteri olarak kullanılan 2 adet ajanda, 1 adet, Işık Yayınlarına ait kapak kısmında Gülen Hareketi İncelemeleri 1, Gülen Hareketi, Farklı Seslerin Ahengi ve yazarların isimleri bulunan kitap, 1 adet Kaynak Yayınlarına ait, kapak kısmında Yurt Dışındaki Türk Okulları, Sulh Adacıkları, Aysal Aytaç ibareleri bulunan kitap ele geçirildiği belirtildi.

İddanamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yolsuzluk Suçları Büro Amirliğince 1 Ağustos 2016 tarihinde Halil Güneş adlı kişinin bilgisine başvurmak üzere alınan ifadesi dikkat çekti.

“SUS SESİNİ ÇIKARMA”

Halil Güneş’in “19 Mayıs 2014 tarihinde İzzet Baysal Huzurevini eşiyle birlikte ziyaret eden şüpheli Hüseyin Avni Mutlu’ya huzurevinde bağış amacıyla toplanan ve huzurevinde kalanlardan toplanan paraların müdür tarafından Fetullah Gülen terör örgütüne aktarıldığını söylediğini, ancak şüpheli Hüseyin Avni Mutlu’nun kendisine “sus, sesini çıkarma, seni buradan gönderirler” şeklinde cevap verdiğini ve yapmış olduğu şikayetle ilgilenmediği” yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı.

“ATAMALARI ÖRGÜT STRATEJİLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPTI”

İddianamede, o dönemde örgüt için en mahrem kabul edilen İstanbul Valisi olarak görev yapan şüpheli Mutlu’nun personel atamalarını örgütün stratejileri doğrultusunda, söz konusu kumpas soruşturmalarının devam etmesini, sızmamasını sağlamak amacıyla örgüte mensup olmayanların ilgili operasyonel birimlere atamalarını yapmayarak yapılan usulsüz işlemlerin açığa çıkmamasını sağladığı belirtildi.

“ÖRGÜT MENSUBU KAMU GÖREVLİLERİNE GÖSTERMELİK YER DEĞİŞİKLİKLERİ YAPTI”

Mutlu’nun emri altında bulunan astı konumundaki örgüt mensupları ve faaliyetleri konusunda kamuoyunda açıkça oluşan hassasiyete rağmen örgüt mensuplarını koruduğu belirtilerek, “Adı geçenleri görevden almayıp,aksine sahip çıkarak,göstermelik yer değişiklikleri yaptığı ve sahip olduğu kamu gücünü adeta silah olarak kullandığı, örgütün yargı ve emniyet yapılanmasında yer alan mensuplarıyla fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettiğine yönelik tespitler elde edildiği” kaydedildi.

Öte yandan Mutlu’nun iddialara ilişkin, söz konusu kritik soruşturmaları yürüten, bu soruşturmalarda görev alan ve usulsüz işlemler gerçekleştiren astlarını kendisinin görevden alamayacağı, böyle bir teklifin dönemin İl Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’dan gelmesi gerektiği, yönündeki yanıtlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.

“GEZİ TWEETLERİ NEDEN ATILDI?”

İstanbul Valisi olarak görev yaptığı dönemde kamuoyunda “gezi olayları” olarak bilinen eylemler sırasında 9 Haziran 2013 tarihli “Gençler, Gezi Parkı’nda kuş sesleri, ıhlamur kokusu ve arı vızıltısıyla huzurlu bir sabah var mı doğru mu? Aranızda olmak isterdim” ve 13 Haziran 2013 tarihli “Gezi Parkı’nda “çevre duyarlılığıyla hareket eden gençler”, bana ait ..... No’dan yüz yüze görüşmek için arayabilirsiniz. İyi günler” şeklindeki tweetleri de iddianamede yer aldı. Mutlu’nun bu paylaşımlarının İstanbul ili genelinde eylemcilere destek verir nitelikte olduğu, açıkça eylemcileri haklıymış gibi göstererek eylemlerin devamı yönünde tavır aldığı, gezi olaylarının ikinci yıl dönümünde başta “gezi itirafı” olarak manşetleştirilen ve özünde gezi olaylarının haklılığını gösterir nitelikte açıklamalar yaptığı kaydedildi.

“Kimse Yok mu” isimli derneğin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatıldığına değinilerek Mutlu’nun FETÖ ile irtibatının olduğuna dair tespitler elde edildiği vurgulandı.

ÇAPKIN İÇİN YAKALAMA TALEBİ

İddianamede, tutuklandıktan sonra itiraz üzerine tahliye edilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ile eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir hakkında yakalama kararı çıkarılması talep edildi. Şüphelilerden eski Bağcılar Kaymakamı Fatih Şahin, eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır ve eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan'ın Bylock kullandığı tespitine yer verildi.

İddianamedeki şüpheliler:

1-Eski Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal

2-Eski Bağcılar Kaymakamı Erdal Çakır

3-Eski Muğla Valisi Fatih Şahin

4-Eski Sancaktepe Kaymakamı Feyzullah Özcan

5-Eski Mülkiye Başmüfettişi Gürkan Polat

6-Eski İstanbul Vali Yardımcısı Haluk Nadir

7-Eski İstanbul Emniyet müdürü Hüseyin Çapkın

8-Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu

9-Eski Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Mürteza Balcı

10-Eski Artvin ve Hakkari Valisi Necmettin Kalkan

11-Eski Rize ve Çorum Valisi Nurullah Çakır

12-Eski Pendik Kaymakamı Osman Tunç

13-Eski Mülkiye Başmüffettişi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Genel Sekreteri Yılmaz Kurt

14-Eski Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan

15-Eski Denizli Valisi Abdülkadir Demir