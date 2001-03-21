FETÖ ’öşür’ adı altında esnaftan vergi toplamış

Çorum’da FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt adına esnaf ve iş adamlarından "öşür" adı altında para toplandığı, vermek istemeyenlerin çeşitli yollarla iflas ettirildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar kapsamında örgütün mütevelli heyeti ve üst düzey yöneticilerini kapsayan 574 sayfalık iddianame, Çorum 2’inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Örgütün "Çorum imamı" firari Gökhan D. ile mütevelli heyeti üyesi firari Memduh Ç. ve üst düzey yönetici oldukları belirlenen 16’sı tutuklu 32 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 29 sanık hakkında 15 yıldan 22,5 yıla kadar, 3 sanık hakkında da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. FETÖ’nün Çorum yapılanması ve yöneticileri hakkında önemli bilgilere yer verilen iddianamede, müşteki, şüpheli ve gizli tanık olarak ifadesi yer alan kişilerin verdiği bilgiler, örgüte nasıl para akışının sağlandığını gün yüzüne çıkardı.

Örgütün üst düzey yöneticisi ve esnaflardan sorumlu mütevelli heyeti üyesi olduğu belirtilen Memduh Ç.’nin, FETÖ’nün sermayesini Çorum’da yöneten şahısların başında yer aldığı ve örgüte burs, yardım, himmet gibi adlar altında finans sağladığına dair bilgilere yer verilen iddianamede, esnaftan aldığı çek ve senet gibi kıymetli evrakları örgüt adına takasta kullandığı, para vermek istemeyenlere de ticari olarak zarar verilmesini sağladığı kaydedildi.

İddianamede müşteki olarak ifadesine yer verilen R.Ü., şüpheli Memduh Ç’nin örgüte eleman ve finans temin ettiğini belirterek, "Kurban, burs, fitre, zekat gibi adlar altında himmet ve yardım alan ayrıca FETÖ/PDY terör örgütü adına öşür (vergi) adı altında yıllık belirlediği bir meblağı tahsil eden kişidir. Taahhüdünü yerine getiremeyen kişileri ticari olarak iflasa sürüklemesi, şahsi olarak itibarlarını sarsması, bütün bunları da cemaat adına yaptığını, cemaatin Çorum’daki kasalarından birisi olduğunu biliyorum" yönünde ifade verirken, müşteki S.T de Memduh Ç.’nin örgüt adına esnaftan "öşür" adı altında yıllık belirlediği bir meblağı tahsil eden kişi olduğunu ve FETÖ’nün Çorum’daki kasalarından birisi olduğunu belirtti.