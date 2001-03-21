FETÖ sanığı eski rektör emekli ikramiyesini istedi

Isparta’da 129 sanıklı 49 tutuklu FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin davada eski SDÜ Rektörü Hasan İbicioğlu, mahkeme heyetinden 1,5 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, emeklilik ikramiyesini istedi. Dava ise Ağustos ayına ertelendi.

Isparta’da FETÖ/PDY davasında aralarında eski Vali Memduh Oğuz, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) eski Rektörü Hasan İbicioğlu, bazı eski rektör yardımcılarının da bulunduğu 49’u tutuklu 129 sanığın yargılanmasına devam edildi. İddia makamı bazı sanıklar hakkında verilecek cezalarda artırıma gidilmesini istedi Davada savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Isparta Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adli konferans salonunda yapıldı. Akşehir Cezaevi’nde bulunan tutuklu eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, ile İzmir’e nakledilen tutuklu sanık Osman Demirhan ve Cabir Doğan, duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Duruşmada mahkeme heyeti tüm sanıkların esasa ilişkin savunmalarını almaya başladı, ancak sanık savunmaları yetişmeyeceği için mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tahliyelerine ilişkin talepleri aldı, tutuklu sanıklardan eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ByLock kullandığı gerekçesi ile tutuklandığını ancak ByLock kullanıcısı olmadığının raporlarla tespit edildiğini bu yüzden tahliyesini talep etti. Davanın tutuklu sanıklarından İzmir’de kapalı cezaevine nakledilen, örgütün Isparta il imamı olduğu öne sürülen Osman Demirhan ile yine İzmir’de bulunan tutuklu sanık Cabir Doğan tahliye talebinde bulundu.

YİNE İKRAMİYESİNİ İSTEDİ

Yine davanın tutuklu sanıklarından SDÜ eski Rektörü Hasan İbicioğlu da mahkemeden gelecek duruşmanın hemen ramazan sonrası olmasını istedi, ancak mahkeme Başkanı Hacı Murat Yazıcı, Ekim ayına kadar duruşma günü veremeyeceklerini belirtti bunun üzerine İbicioğlu, “1,5 yıldır cezaevindeyim yinede sizi sevmekten vazgeçmedim” dedi.

İbicioğlu, mahkeme heyetinden daha önce tanık olarak dinlenmesini istediği tanıkların dinlenmesi halinde kim olduğunun ortaya çıkacağını ifade ederek, tahliyesini talep etti.

KARAR AĞUSTOS’A KALDI

Tahliye taleplerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını verdi. Mahkeme, iddia makamının tahliye taleplerine ilişkin değerlendirmesinde tutuklu Abdullah Eryiğit’in tahliyesine karar verirken, diğer tahliye taleplerinin değerlendirilmesinin devamına ve tutukluların tutukluluk hallerinin devamına imza adli kontrol uygulamasının kaldırılmasına ve duruşmanın 14-16 Ağustos tarihleri arasında görülmesine karar verdi.

Ferhat Kaya