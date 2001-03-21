FETÖ sanığı polise 6 yıl 3 ay hapis

Elazığ’da Fetullahçı Terör Örgüt/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanmaya başlanan polislerden birine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, FETÖ/PDY üyesi olmaktan kanun hükmünde kararname ile komiser yardımcılığından ihraç edilen tutuklu sanık Tayfun İ. katıldı.

Mahkeme heyeti, sanığa, terör örgütünün şifreli haberleşme programı Bylock’u kullandığı, Bank Asya'da hesabı bulunduğu ve tanık ifadelerinden örgütün sohbet adı altında toplantı ve faaliyetlerine katıldığını iddiasıyla dava açıldığını bildirdi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık Tayfun İ., ‘FETÖ ile hiçbir alakam yoktur. 2008’de Bank Asya’dan kredi kartı aldım. 2014’de eşime hesap açtırmak istedim. Kredi kartını kullandım ama herhangi bir çağrıya göre bankaya para yatırmadım. Telefon hattıma ByLock programı yüklemedim ve kullanmadım. İddianamede yer alan tanık ifadelerinde örgütün toplantıların katıldığım yer alıyor. Bunlara doğru değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” dedi.

Savunmanın ardından savcı mütalaasında sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.