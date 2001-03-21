FETÖ soruşturmasında 2 hakim 1 savcı tutuklandı

21.3.2017 - 00:58

Hakimler ve Savcılar Yüksel Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle 17 Mart'ta ihraç edilen ve gözaltına alınan 2 hakim ve 1 savcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 hakim ve savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HSYK tarafından FETÖ bağlantılı olduğu gerekçesiyle Türkiye genelinde ihraç edilen 202 hakim ve savcıdan etkin pişmanlıktan yararlanarak tanıklıkta bulunanların ifadesi doğrultusunda Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Çorum, Trabzon, Sinop, Trabzon, Giresun, Tokat ve Amasya illerinde görevli hakimler C.S., S.B., Ö.A., B.D., Y.Ü., E.Y., M.H., A.A. ve N.U. ile savcılar S.P., M.N., M.Ş., Ö.D., E.A., M.B, H.İ.M. ve Y.B., Cumartesi ve bugün gözaltına alınarak Samsun'a getirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 17 hakim ve savcı Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Çorum'da görevli hakim A.A. ve Sinop Boyabat'ta görevli hakim N.U. ile Rize Pazar'da görevli savcı Y.B. akşam geç saatlerde tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, hakimler C.S., S.B., Ö.A., B.D., Y.Ü., E.Y. ve M.H. ile savcılar S.P., M.N., M.Ş., Ö.D., E.A., M.B. ve H.İ.M. ime mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

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