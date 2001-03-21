Fetullah Gülen'in eski masörü itirafçı oldu

Evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve fikir anlaşmazlığı olduğunu belirten Esad B. dilekçesinde, şöyle dedi:

"BANA DESTEK OLACAĞINA İŞ HAYATINDAN ELİNİ ETEĞİNİ ÇEKTİ"

"Eşim ile meslektaşız. İş ve evlilik hayatımız bugüne kadar sorunsuz devam etti. Ülkenin bulunduğu ekonomik kriz beni de etkiledi. Türkiye genelinde 40'a yakın işyerim vardı. Ekonomik kriz yüzünden iflas ettim ve hacizlere maruz kaldım. Mallarıma haciz uygulandı. Eşim evlilik birliğinde olması gereken 'iyi günde, kötü günde bir arada olmak' prensiplerine aykırı davrandı. Bana destek olacağına iş hayatından elini eteğini çekti.

"ÇALIŞABİLECEK DURUMDA OLMASINA RAĞMEN KEYİF SÜRDÜ"

Çalışabilecek durumda olmasına rağmen evde oturmayı, keyif sürmeyi tercih etti. Bununla da yetinmeyip, bir eş olarak yaşamamaya başladı. Önce yatağımızı ayırdı, sonrada kadınlık görevini yerine getirmemeye başladı. Maddi açıdan zor durumda olduğumu bildiği için benimle kavga etmeye başlayıp, en sonunda da beni evden kovdu. Önüme bir tas yemek bile koymadı. Evlilik birliğinin yıkılması beni çok üzdü. Aramızda daha sonra da fikir anlaşmazlığı doğdu. Önce anlaşmalı boşanmak için karar aldık."

"KÖTÜ GÜNÜMDE BENİ YALNIZ BIRAKAN EŞİMDEN BOŞANMAK İSTİYORUM"

Eşinin kendisini, iş ortağı olan Belçika Best Model 2013 güzeli Pınar D. ile birlikte yaşamakla suçladığını ve boşanma davasını da bu yüzden açtığını öne sürdüğünü, sosyal medya üzerinden de karalama kampanyasına giriştiğini iddia eden Esad B., şöyle dedi:

"Bu bayanla yeni bir iş kurup, gece gündüz demeden çalışmamın tek amacı, borçlarımı ödeyip çok sevdiğim oğluma iyi bir gelecek hazırlamaktır. 2016 yılı Ağustos ayından beri eşimle ayrı yaşıyorum. İş ortağım olan bayan ile aynı evde yaşadığım iddiaları doğru değildir. Eşimi aldatmıyorum. Hiçbir zaman eşimi üzecek hal ve davranış içinde olmadım. Aylık gelirim 5 bin liradır. Tek amacım bir an önce borçlarımı ödemek. Beni kötü günümde yalnız bırakan eşimden boşanmak istiyorum."

MAĞDUR EŞ: AĞIR KUSURLU OLAN EŞİMDİR

Avukatları aracılığıyla, mahkemeye yanıt dilekçesi veren Leyla B. eşinin kendisine haksız ithamlarda bulunduğunu belirtti. Leyla B., dilekçede şöyle dedi:

"Evlilik birliğinin bu duruma gelmesinde tamamen ve ağır kusurlu olan eşimdir. Kendisi İstanbul'da çalışacağını belirtip evi terk etti. Sunduğumuz fotoğraflardaki kadın ile birlikte karı koca hayatı yaşamaktadır. Bu durumu iş ve dost çevresinde saklama gereği dahi duymadan, boşandığını, bu bayanın eşi olduğunu söylemekten çekinmemektedir. Birlikte iş gezileri ve tatillere çıkmakta ve bu ortamlarda bu kişiyi eşi olarak tanıtmaktadır. İş ortağım dediği bu kadınla birlikte İstanbul'da aynı evde yaşamaktadır. Yaptığı iş gereği aylık geliri 40 ile 50 bin lira civarındadır. İzmir ve İstanbul'da işyerleri çok sayıda çalışan personeli, özel şoförlü makam araçları, lüks rezidanslarda konut ve işyerleri bulunmaktadır. Kendisi lüks bir yaşam içinde yaşıyor. Ben ise 18 yaşındaki oğlumla birlikte kirada oturmaktayım. Davacı eşimin ağır kusurları bulunmaktadır. Davanın reddine karar verilsin."

Leyla B., dava bitene kadar da 5 bin lira tedbir nafakası bağlanmasını istedi.

4 BİN LİRA NAFAKA BAĞLANDI

İzmir 14'üncü Aile Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına Esad B. ile tarafların avukatları katıldı. Esad B.'nin avukatı dava dilekçelerinde belirtikleri doğrultusunda boşanma kararı verilmesini istedi. Esad B. de, "Avukatımın beyanlarına katılıyorum. Boşanmak istiyorum. Özel psikolog olarak çalışıyorum. Kendime ait işyerim var. Daha öncesinde özel sigorta şirketlerinde psikolojik danışmanlık hizmeti sunduğumuzdan yurdun çeşitli yerlerinde yaklaşık 34 şubem vardı. Ancak sigorta şirketleriyle anlaşmazlığa düştüğümüzden iflas ettim. Şu anda sadece İstanbul'da tek işyerim var. Aylık gelirim 5 bin TL'yi geçmiyor. İşyerimi ev ve ofis olarak kullanıyorum. Davalı için 1500 lira nafaka ödeyebilirim" dedi.

"DAVACI EŞİN, BELÇİKALI GÜZELLE SARMAŞ DOLAŞ FOTOĞRAFLARINI DELİL OLARAK SUNUYORUZ"

Leyla B.'nin avukatı ise, Esat B.'nin İstanbul'da çalışacağını belirterek evi terk ettiğini ifade ederken, başka bir kadınla karı- koca hayatı yaşamaya başladığını söyledi. Avukat, "Bu durumu çevresinden de gizleme gereği duymamıştır. Geçimsizlikte müvekkilime yüklenebilecek bir kusur yoktur. Bu sebeple davanın reddine karar verilmesini istiyoruz. Müvekkilim yararına aylık 5 bin lira tedbir nafakasına hükmedilsin. Davacı eşin birlikte yaşadığı Belçika güzeli bayan ile samimi bir şekilde çekilmiş sarmaş dolaş fotoğraflarını da delil olarak sunuyoruz" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim Şenay Cengiz, taraflara tanıklarını bildirmeleri ve delilerini sunmaları için süre verilmesine, dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Leyla B.'ye aylık 4 bin lira tedbir nafakası bağlanmasına karar verip, duruşmayı erteledi.









