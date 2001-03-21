Fırıncıya kurşun yağdırdı, 1 ölü 1 yaralı

26.3.2017 - 01:16

Samsun'da bir kişi, husumetli olduğu şahsın fırınına kurşun yağdırdı. Olayda fırıncı hayatını kaybederken, saldırgan ise elinden yaralandı.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi Canpolat Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, fırın işleten Ahmet Aydın (36) hesap işlemlerini yaparak iş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada husumetli olduğu Seydi D.(58) fırına geldi. Seydi D. belinden çıkardığı tabancayı önce dışarıdan defalarca ateşledi. Ahmet Aydın ise tezgahın altında bulunan silahını almak için eğildiği ancak saldırgan içeri girerek onu kurşun yağmuruna tuttu. Ahmet Aydın olay yerinde can verirken, elinden yaralanan saldırgan ise polis eşliğinde Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yaklaşık 17 mermi kovanı buldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şahin Binici

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret