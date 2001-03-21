Fotoğraf çekinirken şelaleden düşen 2 GENÇ öldü

Samsun'da fotoğraf çekinirken şelaleden aşağı düşen 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi Kabaceviz Şelalelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaş Samsun'un Terme ilçesinden hafta sonu gezisi için Kabaceviz Şelalelerine gitti. Arkadaşlardan Mertcan Ergün (20) ile Hüseyin İpçi (22) şelalenin üzerinden fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 35 metrelik mesafeden aşağı düştü. Şelaleden aşağı düşen 2 kişi için yardım istendi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Düşerken kafalarını kayalara çarpıp boğulan arkadaşların biri yaklaşık 2.5 metre derinlikten diğeri ise kıyıya vurmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer Ay