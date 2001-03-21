Fotoğraf çekinirken şelaleden düşen 2 kişi öldü

5.6.2017 - 00:06

Samsun'da fotoğraf çekinirken şelaleden aşağı düşen 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Kabaceviz Mahallesi Kabaceviz Şelalelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaş Samsun'un Terme ilçesinden hafta sonu gezisi için Kabaceviz Şelalelerine gitti. Arkadaşlardan Mertcan Ergün (20) ile Hüseyin İpçi (22) şelalenin üzerinden fotoğraf çekmek isterken yaklaşık 35 metrelik mesafeden aşağı düştü. Şelaleden aşağı düşen 2 kişi için yardım istendi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Düşerken kafalarını kayalara çarpıp boğulan arkadaşların biri yaklaşık 2.5 metre derinlikten diğeri ise kıyıya vurmuş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muammer Ay

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret