Galatasaray Adası tamamen yıkıldı

Ve Galatasaray Adası'ndaki tesisler yıkılıyor... Sarı kırmızılı kulübe ait olan Ada'daki tüm yapılaşma bu sabah erken saatlerde ekipler tarafından yıkılmaya başlandı. Ekipler, erken saatlerde yıkım için Galatasaray Adası'na geldi. Yapıların bir bölümü iş makinesiyle yıkıldı.

Çalışmalar devam ederken Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkım için Heybelida Çıkartma gemisiyle getirilen iş makinesi arızalandı. Saat 05.00’de başlayan yıkıma saat 07.00 sıralarında ara verildi. Yıkım çalışmalarını sürdürmek üzere gemiyle yeni bir iş makinesi getirildi.

Ayrıca yıkım sırasında Çevik Kuvvet, Deniz Polisi ve Deniz Zabıtası da güvenlik önlemi aldı. Tesislerdeki bazı malzemeler gemilerle karaya taşınarak nakliyat kamyonlarına yükleniyor.



İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ



Galatasaray Adası'ndaki imara aykırı binaların yıkım kararının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince verildiği bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekiplerince Kuruçeşme'deki Galatasaray Adası'nda imara aykırı yapıların yıkım çalışmalarına sabah saatlerinde başlandığı belirtildi.

Açıklamada, yıkımla ilgili şu bilgilere yer verildi:



"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümenince yıkım kararı verilmiştir. Söz konusu karara ilgililerince mahkeme yoluyla itiraz edilmiştir. Sırasıyla İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Danıştay 14. Dairesi ve en son tekrar Danıştay 14. Dairesinin 21.02.2017 tarihli kararı ile Encümen kararı onanmış olup gerekli tebligatlar yapılmıştır."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle: Galatasaray Adası hakkında, müstecir tarafından kanuna aykırı olarak yapılan eklemeler nedeniyle 21 Mart 2012 tarih ve 641-524 sayı ile alınmış yıkım kararına karşı kulübümüz mülk sahibi olarak dava açmıştı. Söz konusu dava kapsamında, 26 Eylül 2012'de keşif yapıldı. 28 Şubat 2014 tarihinde karar kulübümüzün aleyhine çıktı. O tarihte temyiz yoluna gidildi. 8 Ekim 2015 tarihinde karar onandı. Karar düzeltme yönündeki 10 Şubat 2016 tarihli başvurumuz da 21 Şubat 2017'de reddedilince yıkım kararı kesinleşmiş oldu. Büyükşehir'e bağlı ekipler, 28 Mayıs 2017 günü, sabahın ilk ışıklarıyla beraber kararı uygulayarak Ada'da yıkıma başladı.Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir.

Bu noktadan sonra, yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir.

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Tarihi adada 1980’de kurulan her şey yıkıldı. Duygun Yarsuvat döneminde yapılan kaçak yapıların yıkımı nedeniyle yapılan suç duyurusu nedeniyle Belediye ekipleri tarafından yıkım gerçekleştirdi

Sabah 05.00 sıralarında Galatasaray Adası'na gelen yıkım ekipleri, yoğun güvenlik önlemleri aldı. Gemi ile adaya götürülen dozer, yıkım çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında karada çevik kuvvet ekiplerinin, denizde ise deniz polisi ve deniz zabıtasının güvenlik önlemi aldığı görüldü. Adanın işletmecileri de, kullandıkları malzemeleri gemiyle karaya taşıdı. Sabah sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar da yıkım olduğunu görünce çalışmaları ilgiyle izledi.

Sarı kırmızılı kulübün Genel Kurulu'nun aldığı karar paralelinde iradesi yerine gelirken Ada’da şu anda Galatasaray’a yıkım sonrasında sadece molozlar kaldı.

ÇOĞUNLUK HİSSE KOÇARSLAN’IN

Galatasaray Adası’nı 2006 yılından bu yana, yüzde 93’lük hisseye Memet Koçarslan’ın sahip olduğu Mels Turizm Otelcilik Restoran Eğlence Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi işletiyor. 6 milyon 35 bin TL sermayeli şirketin üç ortağı bulunuyor. Memet Koçarslan, anılan sermayenin 5 milyon 633 bin 250 TL’lik, Bülent Akyol 50 bin TL’lik, Binali Ünal ise 301 bin 750 TL’lik kısmını temsil ediyor.