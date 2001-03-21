Gaziantep'te terör alarmı

Gaziantep'te terör saldırısı ihbarı üzerine bölgedeki sivil hava araçlarının uçuşuna yasak getirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütlerinin hava araçlarıyla sansasyonel nitelikte terör saldırısı düzenleyebileceği yönündeki istihbari bilgiler üzerine bölgede sivil hava araçlarının uçuşuna yasak getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Terör örgütleri tarafından hava araçlarıyla sansasyonel nitelikte düzenlenebilecek muhtemel saldırıların engellenmesi ve bertaraf edilmesi amacıyla ilimiz genelinde ticari hava işletmeciliği ve genel havacılık faaliyetleri kapsamında yürütülen helikopter ve uçak uçuşları dışında kalan insanlı/insansız, motorlu/motorsuz (drone, yamaç paraşütü, planör, paramotor vb.) her türlü sivil hava araçlarının uçuşları valilik makamının 05.06.2017 tarihli olurları ile yasaklanmıştır" denildi.