Genç dağcıdan acı haber...

29.5.2017 - 09:38

İzmir'in Buca İlçesi’nde, kaya tırmanışı yaptığı sırada dengesini yitirerek düşen 33 yaşındaki Leyla Kara, öldü.

Olay, dün akşam Kaynaklar Mahallesi’ndeki kaya tırmanışı alanında meydana geldi.

Arkadaşları ile kaya tırmanışı yapmak için tırmanış bölgesine giden gelen Leyla Kara,ÿtırmanış yaptığı sırada iddiaya göre fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Kara’nın arkadaşları durumu sağlık ve Jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Kara’nın öldüğünü belirledi. Kara'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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