Genç doktor evinde ölü bulundu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Sağlık Ocağı’nda aile hekimi olarak görev yapan 25 yaşındaki Dr. Pevrul Tana, evinde ölü bulundu. Dr. Tana’nın başında poşetin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Şemdili’ye ilk görev yeri olarak atanan Aile Hekimi Pevrul Tana, memleketi Konya’ya gitmek üzere geçen hafta kurumundan izin aldı. İzinli olması ve memleketine gidecek olması nedeniyle çalışma arkadaşları tarafından merak edilmeyen Dr. Tana’nın oturduğu daireden kötü kokular gelmeye başlayınca rahatsız olan komşuları, dün durumu polise bildirdi.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında oturan Dr. Tana’nın yaşadığı daireye polisler kapıyı kırarak girdi.

Polisler eve girdiklerinde Dr. Pevrul Tana’nın çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşlaştı. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından erkek doktorun cesedi, Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Dr. Tana’nın başında ise bir poşetin bulunduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını söyledi.