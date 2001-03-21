Genç kadını omzuna alıp götürdü inşaatta tecavüz etti

İstanbul'un göbeğinde 2 kadın dehşeti yaşadı. Taksim'de 21 yaşındaki iki kadın evlerine doğru ilerliyordu. Kadınlardan biri baygınlık geçirdi. Kadınların yanına yaklaşan Engin K., baygın kadını omuzuna aldı evine götürmek istedi. Duruma kadının arkadaşı tepki gösterdi. Tepki gösteren kadına önce tekme atan, ardından da bıçakla yaralayan Engin K. omuzuna aldığı F.H.E'yi önce bir inşaata, sonra da arkadaşının evine götürdü. Engin K. ve arkadaşı genç kadına tecavüz etti. Engin K. olay sonrasında kayıplara karışırken arkadaşı Dursun A. ise tutuklandı. Yaklaşık 4 ay önce yaşanan olay İstanbul Adalet Sarayı'nda başlayan davayla ortaya çıktı.

İstanbul Taksim'de iki kadın arkadaştan biri yol ortasında kendinden geçti. Kadınların yanına gelen 24 yaşındaki Engin K. baygınlık geçiren kadını omuzuna alıp evine götürmek istedi. Diğer kadın duruma tepki gösterdi. Tepki gösteren kadına önce tekme atan, ardından da bıçakla yaralayan Engin K. omuzuna aldığı 21 yaşındaki F.H.E'ye önce bir inşaatta, ardından arkadaşının evinde tecavüz etti. Saldırganın arkadaşı da genç kadına tecavüz ederken, yaklaşık 4 ay önce yaşanan olay İstanbul Adalet Sarayı'nda başlayan davayla ortaya çıktı.

MÜDAHALE EDEN KADINI BIÇAKLADI



İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, olay 21 Ocak 2017'de meydana geldi. 21 yaşındaki iki kadın, Taksim'de bir barda eğlendi. İki kadın, evlerine dönmek için taksi tutmak amacıyla Balo Sokak'tan Tarlabaşı Bulvarına doğru yürümeye başladı. Ancak kadınlardan F.H.E. alkolün etkisiyle yere düştü. Bu sırada yoldan geçen Engin K. kadınların yanına geldi ve düşen kadını kaldırıp omzuna aldı. Engin K., bu duruma müdahale etmek isteyen diğer kadın E.Y'ye de tekme atıp bıçakladı. Engin K. daha sonra omzundaki kadını arkadaşı Dursun A'nın evine götürdü. İddianamede, her iki şüphelinin kendinde olmayan kadına tecavüz ettikleri belirtildi.

KORKUSUNDAN 3 GÜN SONRA ŞİKAYETÇİ OLABİLDİ



Tecavüze uğradığını belirten F.H.E. olaydan üç gün sonra polis merkezine başvurdu. Genç kadın polise verdiği ifadesinde, "Arkadaşım E. ile saat 05.40'ta bir bara girdik, alkol aldık. Sabah saat 07.30 sıralarında çıktık. Taksi ile eve gitmek için Balo Sokak'tan Tarlabaşı Bulvarı'na inerken aşırı alkol yüzünden yere düştüm. Yüzünü hatırlamadığım bir kişi beni omzuna alarak Tarlabaşı'nda bir inşaata götürdü. Burada tecavüze uğradım. Aynı kişi bu kez koluma girerek beni metruk bir binaya götürdü. Orada başka bir kişinin cinsel saldırısına maruz kaldım. Daha sonra bana uyuşturucu sandığım bir madde verildi. Şüphelilerden Dursun'un ismini duydum. Ertesi gün öğlen saat 13.30'da kendime geldiğimde Dursun, beni arkadaşının terk edilmiş bir binada bulduğunu söyledi. Çantamı ve cep telefonunu sordum. Gasp edildiğini söyledi, yardım edebileceklerini söyledi. Bunun üzerine eşimi aramasını söyledim. Dursun'un araması üzerine eşim beni aldı" dediği öğrenildi. Ailesinin tepkisinden korktuğu için olaydan üç gün sonra polise gittiğini belirten kadın, şüphelilerin yakalanmasını isteyerek şikayetçi oldu.

TEPKİ GÖSTERİNCE BIÇAKLANDI



Olayda kalçasından yaralanan E.Y. ise bardan çıktıklarını taksiye binmek için yürüdükleri sırada F.H.E.'nin aşırı alkollü olması nedeniyle yere düştüğünü, bu sırada bir kişinin gelerek arkadaşını sırtına aldığını söyledi. E.Y, "Yardıma gerek duymadığımızı belirttim. 'Evime gideceksiniz oğlum' dedi. Ben de 'Sen kimsin senin evine gideceğiz. Arkadaşımı yere bırak çabuk' deyince rahim bölgeme tekme attı. Acı içinde kaldım, rahim bölgemden kan geldiğini gördüm. Bu kişi arkadaşımı götürdü. Bu sırada yoldan geçen bir kadın sağ kalçamda kanama olduğunu söyleyip ambulansı aradı. Ben alkolün etkisi ile ne zaman bıçaklandığımı anlamadım. Sadece kalçamda uyuşma oldu. Beni yaralayan kişiden şikayetçiyim" diye konuştu.

SUÇLAMAYI REDDETTİ, EŞİNİ ARADIKLARINI SAVUNDU



Olay sonrası yakalanan Dursun A. polise verdiği ifadesinde, "Evde oturduğum sırada Engin eve bir kadınla birlikte geldi. Kadının üstü yırtıktı ve darp edilmiş bir şekildeydi. Üstünü başını temizledik. Bir süre sonra kendisine gelince eşini aramamızı istedi. Eşini aradık. Kadına yaklaşmadım. Engin'in de yaklaşma durumu olmadı. Darp ve cinsel saldırı da bulunmadım. Engin'i polisler gelince cepten aradım. Açtı geleceğini söyledi. Daha sonra aradığımda telefonu kapalıydı. Engin'i çok tanımam. Ara sıra benim evimde misafir olarak kalır. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR



Dursun A. çıkarıldığı mahkemece 25 Ocak'ta tutuklandı. Polis tarafından halen aranan 24 yaşındaki Engin K. hakkında ise savcılık yakalama kararı çıkardı. Her iki şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 19 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Şüpheli Engin K. için ayrıca diğer kadını kalçasından yaraladığı gerekçesiyle "Basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.