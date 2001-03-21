Gençlik Hizmetleri Müdürüne FETÖ’den tutuklama

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyit Ahmet Bağcı FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyit Ahmet Bağcı, savcının itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Seyit Ahmet Bağcı, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz hafta polisin operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Bağcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin kararına itiraz eden savcılığın talebi üzerine tekrar mahkemeye sevk edilen Bağcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Arslantaş