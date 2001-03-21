Gençlik Hizmetleri Müdürüne FETÖ’den tutuklama

21.3.2017 - 00:56

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyit Ahmet Bağcı FETÖ/PDY terör örgütü kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Seyit Ahmet Bağcı, savcının itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor müdürü Seyit Ahmet Bağcı, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan geçtiğimiz hafta polisin operasyonu ile gözaltına alınmıştı. Bağcı çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin kararına itiraz eden savcılığın talebi üzerine tekrar mahkemeye sevk edilen Bağcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Arslantaş

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret