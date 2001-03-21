Genelkurmay çatı davasında avukat engeli

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay ana davası bugün devam ediyor
HAKİM UYARDI: ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL BU
Bazı sanıklar ise müdafi avukatının hazır bulunmasına rağmen 'hazır değilim' diyerek savunma yapmak istemedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Bugünden sonra savunmasını yapmayan susma hakkını kullanmış olacak. Ben iddianameyi size 2 ay öncesinden tebliğ ettim. Beyanını alır çıkarız. Çocuk oyuncağı değil bu. Gelmeyen avukat hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diyerek uyarıda bulundu.
Dik, Baro tarafından görevlendirilen ve görevini yapmayan müdafiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Cuma günkü duruşmada dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Partigöç’ün isminin MİT’ten gelen FETÖ’cü listesinde yer aldığını söylemiş, "Onun adını görünce FETÖ'cü darbe olduğunu anladım" demişti.
PARTİGÖÇ'ÜN SAVUNMASI AVUKATI GELMEDİĞİ İÇİN ALINMADI
DHA'nın haberine göre; Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, bugün savunma yapması beklenen sanık Mehmet Partigöç'ün avukatı duruşmaya gelmediği için savunması alınmadı.
Mahkeme ressamının çizimleri
MAZERET BİLDİRMEDEN DURUŞMAYA GELMEDİ
Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, bugün darbenin planlayıcılarından olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Partigöç savunması alınacaktı; ancak Partigöç'ün avukatı mazeret bildirmeden duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı'nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı.
PARTİGÖÇ'ÜN AVUKATI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU
Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç'ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi. Duruşmada, sanık Hakan Evrim'in savunma yapması bekleniyor.
Darbeci Mehmet Partigöç, 15 Temmuz'da sıkıyönetim emirlerinin altında ismi yer alan kişi olarak biliniyor. Ana davanın 5. gününde geçen cuma günü dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, savunmasında Partigöç için "Mehmet Partigöç'ün FETÖ'cü olduğu bilgileri yaş öncesi geldi" demişti.
FETÖ'nün Genelkurmay ana davasının ilk duruşması 16 Haziran'a kadar devam edecek.