Genelkurmay çatı davasında avukat engeli

29.5.2017 - 10:51

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay ana davası bugün devam ediyor

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin ana dava görülmeye devam ediyor. Bugün davada, darbeci eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün savunma yapması bekleniyordu ancak duruşmanın başlaması ile Partigöç, avukatının yanında olmadığını gerekçe göstererek savunma yapmak istemediği mahkeme başkanına bildirdi.
 
'HAZIR DEĞİLİM' DİYE SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİLER

Savunmaların alınmasına isim listesine göre devam edildiğini kaydeden Dik, bir sonraki sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu. Bir sonraki sanığın da savunması, avukatı huzurda hazır bulunmadığından alınamadı.

HAKİM UYARDI: ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL BU

Bazı sanıklar ise müdafi avukatının hazır bulunmasına rağmen 'hazır değilim' diyerek savunma yapmak istemedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Bugünden sonra savunmasını yapmayan susma hakkını kullanmış olacak. Ben iddianameyi size 2 ay öncesinden tebliğ ettim. Beyanını alır çıkarız. Çocuk oyuncağı değil bu. Gelmeyen avukat hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" diyerek uyarıda bulundu.

Dik, Baro tarafından görevlendirilen ve görevini yapmayan müdafiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Cuma günkü duruşmada dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, Partigöç’ün isminin MİT’ten gelen FETÖ’cü listesinde yer aldığını söylemiş, "Onun adını görünce FETÖ'cü darbe olduğunu anladım" demişti.

PARTİGÖÇ'ÜN SAVUNMASI AVUKATI GELMEDİĞİ İÇİN ALINMADI

DHA'nın haberine göre; Darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davada, bugün savunma yapması beklenen sanık Mehmet Partigöç'ün avukatı duruşmaya gelmediği için savunması alınmadı.

 Mahkeme ressamının çizimleri

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MAZERET BİLDİRMEDEN DURUŞMAYA GELMEDİ

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda görülen duruşmada, bugün darbenin planlayıcılarından olduğu iddia edilen eski Tuğgeneral Partigöç savunması alınacaktı; ancak Partigöç'ün avukatı mazeret bildirmeden duruşmaya gelmedi. Mahkeme Başkanı'nın savunmasını yapmasını istediği sıradaki sanıkların bazılarının da avukatlarının mahkemede olmaması üzerine bir süre duruşma başlamadı.

 PARTİGÖÇ'ÜN AVUKATI HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Bunun üzerine mahkeme heyeti, mazeret bildirmeden duruşmaya gelmeyen Partigöç'ün avukatı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve gün boyu duruşmaya gelmemesi halinde barodan yeni avukat atanmasının istenmesine karar verdi. Duruşmada, sanık Hakan Evrim'in savunma yapması bekleniyor.

 Darbeci Mehmet Partigöç, 15 Temmuz'da sıkıyönetim emirlerinin altında ismi yer alan kişi olarak biliniyor. Ana davanın 5. gününde geçen cuma günü dinlenen eski Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral İlhan Talu, savunmasında Partigöç için "Mehmet Partigöç'ün FETÖ'cü olduğu bilgileri yaş öncesi geldi" demişti.

 FETÖ'nün Genelkurmay ana davasının ilk duruşması 16 Haziran'a kadar devam edecek.

 

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