Genelkurmay çatı davasında avukat engeli

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay ana davası bugün devam ediyor

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay'da yaşananlara ilişkin ana dava görülmeye devam ediyor. Bugün davada, darbeci eski Genelkurmay Personel Plan Yönetim Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün savunma yapması bekleniyordu ancak duruşmanın başlaması ile Partigöç, avukatının yanında olmadığını gerekçe göstererek savunma yapmak istemediği mahkeme başkanına bildirdi.

'HAZIR DEĞİLİM' DİYE SAVUNMA YAPMAK İSTEMEDİLER



Savunmaların alınmasına isim listesine göre devam edildiğini kaydeden Dik, bir sonraki sanığa savunma yapıp yapmayacağını sordu. Bir sonraki sanığın da savunması, avukatı huzurda hazır bulunmadığından alınamadı.