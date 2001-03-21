Gerede'de yağmur sele yol açtı

Bolu'nun Gerede İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur sele neden oldu. 40 ev 70 işyerini su bastı. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde mahsur kalan işçiler iş makineleriyle kurtarıldı.

İlçede etkili olan sağanak yağmur yaşamı felç etti. Yağmur ile birlikte su seviyesi yükselen ilçenin içinden geçen dere taştı. Ormanlık bölgeden akan suların da etkisiyle sel oluştu. Taşan dere nedeniyle otogardaki işyerleri ve otobüs yazıhaneleri sularla kaplandı. Deri Organize Sanayi Bölgesi de sular altında kaldı. Araçlar suya gömüldü. Sanayi bölgesinde işyerlerinde mahsur kalanlar iş makinelerinin kepçeleriyle alınıp yandaki inşaatın penceresinden üst katlara çıkarıldı. Birçok ev ve işyerini su bastı.Bir süre sonra yağışın etkisini kaybetmesiyle sular çekilmeye başladı. Belediye ve AFAD ekipleri hasar tespit çalışması yaptı. Tespitlere göre 40 ev ve 70 işyeri zarar gördü. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalıştı.Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, ''Yaklaşık 2.5 saat süren yağmur yağışının ardından uzun yıllardır görünmeyen bir sel yaşandı. Tüm halkıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Can ve mal kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İlçede yaklaşık 40 ev ile 70 işyeri hasar gördü. Deri Organize Sanayi bölgesindeki işyerlerinde maddi hasarlar meydana geldi. Bazı binaların bodrum katları tamamen suyla doldu. İlçe merkezinde sel suları nedeniyle asfalt yollar ve kilit parke taşları hasar gördü. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ardından onarım ve tadilata başlayacağız'' diye konuştu.