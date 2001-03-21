Gezi'deki kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

Gezi olaylarında 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in terör örgütü PKK saflarında çatışırken öldüğü bildirildi.
Ayşe Deniz Karacagil, 2013 yılında başlatılan Gezi olaylarında kırmızı fularlı kız olarak tanındı.
Gezi'den sonra terör örgütü PKK'ya katılmak için dağa çıkan Karacagil, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakınında görev almaya başladı.
Karayılan'ın yanında aldığı eğitimlerden sonra Rakka'daki çatışmalara katılan Ayşe Deniz Karacagil'in öldürüldüğü öğrenildi.