Gezi'deki kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

30.5.2017 - 14:59

Gezi olaylarında 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan Ayşe Deniz Karacagil'in terör örgütü PKK saflarında çatışırken öldüğü bildirildi.

Ayşe Deniz Karacagil, 2013 yılında başlatılan Gezi olaylarında kırmızı fularlı kız olarak tanındı.

GEZİ'DEN SONRA PKK'YA KATILDI

Gezi'den sonra terör örgütü PKK'ya katılmak için dağa çıkan Karacagil, örgütün elebaşlarından Murat Karayılan'ın yakınında görev almaya başladı.

RAKKA'DA ÖLDÜ

Karayılan'ın yanında aldığı eğitimlerden sonra Rakka'daki çatışmalara katılan Ayşe Deniz Karacagil'in öldürüldüğü öğrenildi.

Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

 

Kırmızı fularlı kız Rakka'da öldürüldü

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret