Giresun'da uyuşturucu operasyonu

1.6.2017 - 00:22

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik bu ay içinde düzenlenen operasyonlarda 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yapan ve "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının deşifre edilmesi, uyuşturucu madde kullanılmasının engellenmesi ve bu konudaki suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, bu ay 27 ayrı olayla ilgili 53 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı aktarılan açıklamada, "Bu olaylarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan 38 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlem yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 15 kişi hakkında adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"9 şüpheli şahıs savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, 4 şüpheli şahsa mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanmış, bir şahıs tutuklanmıştır. Ayrıca izinsiz kenevir bitkisi ekmek suçundan bir şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır. Operasyonlarda 6 gram kubar esrar, 4,5 gram toz esrar, 85,58 gram bonzai, 27 uyuşturucu uyarıcı hap, 8,75 gram kenevir tohumu ve 7 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle gençleri zehirlemeye çalışanlarla en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

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