Gökçe Fırat FETÖ'nün maaşlı çalışan personeli çıktı

GÖKÇE FIRAT'IN, FETÖ'NÜN ŞİRKETİNDE KADROSU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sanıklar hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, Türk Solu Gazetesi’nin yazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu’na geniş yer verildi. Soruşturmada, aynı zamanda Ulusal Parti’nin Genel Başkanı olan Çulhaoğlu’nun, FETÖ’nün kayyum atanan finansörü Kaynak Holding’e bağlı Işık Özel Eğitim Yayıncılık Şirketi’nde SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.

FETÖ EYLEMLERİNE KATILDI, EKREM DUMANLI'YLA HAREKET ETTİ

Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun FETÖ/PDY üyeleri ile birlikte İstanbul Adliyesi’ndeki eylemlere katıldığı, örgütün medya yapılanmasında Zaman Gazetesi’nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ile beraber hareket ettiğine de iddianamede yer verildi.