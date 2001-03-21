Gölette boğulan gencin cesedine ulaşıldı

İstanbul Silivri'de arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği gölette boğulan 17 yaşındaki gencin cesedine ulaşıldı.

Olay Silivri’nin Beyciler mahallesinde bulunan atıl bir kum ocağı içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Muhammed Ali E. iki arkadaşı ile birlikte kum ocağı içerisindeki gölete girdi. Bir süre sonra suda kaybolan gencin arkadaşları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Silivri İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik arama çalışmaları sonrasında gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan genç nöbetçi savcının incelemelerinin ardından morga kaldırıldı. Gencin sudan çıkarılması esnasında gölet kenarında bekleyen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.