Gümbet koyunda genç erkek cesedi bulundu

Gümbet koyunda genç erkek cesedi bulundu
11.6.2017 - 00:52

Bodrum'da deniz üzerinde henüz kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde Gümbet Koyu'nda hizmet veren bir su sporları merkezinin çalışanları, yaklaşık 70 metre açıktaki plaj şamandırasına takılmış halde duran bir kişiyi gördü. Haber verilmesiyle bölgeye gelen Bodrum Güvenlik Komutanlığı ekipleri şahsı alarak Gümbet İskelesi'ne getirdi. Burada 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, genç adamın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından genç adamın cesedi, Bodrum Belediyesi Cenaze Nakil Aracı ile önce Bodrum Devlet Hastanesi morguna, ardından da kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Öte yandan üzerinde sadece şort olduğu öğrenilen ve boğularak yaşamını yitirdiği tahmin edilen şahsın kimliği henüz belirlenemedi.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Eren Ayhan

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