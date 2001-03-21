Güngören'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var

4.6.2017 - 00:08

Güngören'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Menderes Caddesi'ne bir otomobil ile gelen grup,  aralarında husumet bulunduğu iddia edilen başka bir grubun üzerine uzun namlulu  silahlarla ateş açtı. Grubun silahla karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın  ardından saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.

 Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi  sevk edildi. Çatışmada yaralanan kişiler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir kişi hayatını kaybetti. Birisi ağır 6 kişi yaralandı.

Çatışma sonrası olay yeri çevresinde çok sayıda uzun namlulu silah ve  tabanca fişekleri görüldü.

Saldırıya uğrayan grup ile polis ekipleri arasında tartışma yaşanması  üzerine zırhlı araçlarla Özel Harekat polisleri de olay yerine geldi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin Menderes Caddesi ve İnönü  caddelerindeki incelemeleri devam ediyor. 

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