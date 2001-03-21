Güngören'de yaşanan feci kaza kamerada

1.6.2017 - 23:10

Güngören'de bir otomobilin kaldırıma çıkarak 3 kişiye çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde dün gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü kaldırıma çıkmıştı. Kaldırıma çıkan araç o sırada taksiden inen 3 kişiye çarpmıştı. Otomobil şoförüyle birlikte 3 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameralara yansıyan görüntülerde 3 kişinin taksiden indiği görülüyor. O sırada hızla gelen otomobil kaldırıma çıkarak taksiden inen vatandaşlara çarpıyor. Vatandaşlar, çarpmanın etkisiyle savrulurken araç da ağaca çarparak duruyor. Kazanın hemen ardından olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor.

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