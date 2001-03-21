Gürcistan’a götürecekken yakalandılar

Gürcistan’a götürecekken yakalandılar
13.6.2017 - 00:53

Rize polisi, kaçak olarak Gürcistan’a götürülmek istenen 2 bin 614 gram altın ile 24 bin 710 gram gümüşü ele geçirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gürcistan’a kaçak yollarla altın ve gümüş geçirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli aracı Fındıklı’da durdurdu. Yapılan kontrollerde işlenmiş şekilde toplam ağırlığı 2 bin 614 gram altın, çeşitli şekil ve ebatlarda toplam ağırlığı 24 bin 710 gram gümüş ve 11 adet bay-bayan kol saati ele geçirildi. Araç şoförü T.A. ile yolcular C.K., İ.B. ve Gürcistan vatandaşı A.T. gözaltına alındı. İ.B. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer 3 zanlı ise işlemlerinin ardından Pazar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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