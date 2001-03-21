Hafriyat kamyonun altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi

Fatih’te yolun karşına geçmeye çalışan 62 yaşındaki Arefe Çakır, hafriyat kamyonunun altında kalarak can verdi. Eşini gözleri önünde kaybeden talihsiz eş Hüseyin Çakır ise olayı polislere gözyaşlarına boğularak anlattı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi hastanesinde muayene olduktan sonra eşi Hüseyin Çakır ile birlikte eve gitmek için yola çıkan 62 yaşındaki Arefe Çakır, trafik ışıklarına ve yaya geçidinin bulunduğu alana 30 metre kala karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Hüseyin Çakır karşıya geçmeyi başarırken talihsiz kadın Aksaray istikametinde seyreden A.H.K idaresindeki 34 LVH 69 plakalı hafriyat kamyonunun altında kalarak feci şekilde can verdi.

Eşi, olayı polislere gözyaşlarına boğularak anlattı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erleri talihsiz kadını kamyonun altından çıkardı. Arefe Çakır’ın eşi Hüseyin Çakır o anları ise acılı gözlerle izledi. Kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri ise yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Eşini gözleri önünde kaybeden tahilsiz eş Hüseyin Çakır, olayı polis ekiplerine gözyaşı dökerek anlattı.

Kazanın ardından kamyon şoförü A.H.K gözaltına alınarak polis karakoluna götürülürken talihsiz kadının yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen Arefe Çakır’ın çocukları gördükleri manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Acılı aileyi polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar teselli etti.

Mehmet Altunışık