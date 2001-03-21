Hain evlat babasını bile dolandırdı! Tam 1 milyon TL...

Amasya'nın Taşova ilçesinde, babası dahil yaklaşık 30 PTT müşterisinin belgelerini kullanarak bankalardan kredi çektiği ve zimmetine yaklaşık 1 milyon lira geçirdiği iddia edilen PTT personeli ile ona yardım ettiği ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Amasya'nın Taşova ilçesindeki PTT şubesinde çalışan Saadettin G'nin, babası Fehmi G'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30 müşterinin belgelerini kullanarak PTT'yle anlaşmalı çalışan bankalardan yaklaşık 1 milyon lira çektiği öne sürüldü. Olayın anlaşılması üzerine kayıplara karışan Saadettin G'den, babası ve diğer müşteriler şikayetçi oldu.



Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip sonucu Saadettin G'yi İstanbul'da, ona yardım ettikleri öne sürülen K.B. ve E.G'yi de Amasya'da gözaltına aldı. Saadettin G'nin üzerinde yaklaşık 5 bin lira ele geçirildiği, zanlının paranın diğer bölümünü eğlence merkezlerinde harcadığını beyan ettiği öğrenildi.



Öte yandan, PTT Taşova Şube Müdürü L.G. de ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.