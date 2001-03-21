Hainlerin hedefinde cumhurbaşkanlığı uçağı varmış

Balıkesir’de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ait iddianame kabul edildi. İddianamede 9. Ana Jet Üssü’nden kalkan uçakların hedefinde cumhurbaşkanlığı uçağı olduğu bildirildi.

15-16 Temmuz 2016 günlerinde gerçekleştirilen darbeye teşebbüs eylemine katıldığı belirlenen 4 eski general ile 1 eski amiral ve 1 eski jandarma albay hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. 15-16 Temmuz 2016 gecesi İstanbul Boğazı’nda ve Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında alçaktan ring uçuşu yaparak halkın darbeye karşı direnişini kırmak ve havalimanına iniş yapmak üzere İstanbul semalarında olan cumhurbaşkanlığı uçağını engellemek için girişimde bulunduğu değerlendirilen, 9. Ana Jet Üssünden kalkan F-16 uçaklarının pilotları iddianamede yer aldı. İddianamede, ayrıca, 3 eski hava pilot üsteğmen ve onları sevk ve idare ettikleri belirlenen üs komutan vekilleri olan 2 eski albay ile Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı nizamiyesinde ve İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesinde görevli olup aynı suça iştirak ettikleri tespit edilen 1 eski yüzbaşı ve 1 eski binbaşıya da yer verildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin görülmesine 24 Mayıs 2017 tarihinde başlanacak.

Bahadır Demirçeviren