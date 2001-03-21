Hakkari Çukurca’da 3 kişi gözaltına alındı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde haklarında arama kararı bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan haklarında yakalama kararı bulunan 3 şahsın Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyüne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, “27 Mart 2017 günü saat 08.00 sıralarında ilimiz Çukurca ilçesi Çığlı köyünde yapılan operasyonda, 3 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.