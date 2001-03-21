Hakkari'de 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

27.3.2017 - 00:02

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 'Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu' kapsamında 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hakkari'de PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde "Şehit Tank Yarbay İhsan Ejdar Operasyonu" düzenlendiği aktarılan açıklamada, "İkiyaka Dağları bölgesindeki operasyonun ilk gününde 19, bugün de 3 olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerine yer verildi.

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