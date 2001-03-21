Hakkari'de askeri helikoptere roketli saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı uçuşunu yapan askeri helikoptere teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Konuyla ilgili İHA muhabirinin görüştüğü Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak,"Saat 21.00 sularında Çukurca Güven Daği uçuşunu yapan Skorsky helikopterine Güven Dağına inişe yaklaştığı sırada Kovan Tepeden teröristler tarafından roket atılmış. Helikopter kuzeyde bulunan vadiye mecburi iniş yapılmış. Personelin tamamı sağlam olarak diğer helikopterle kurtarıldı. Kırıma uğrayan helikopteri emniyete almak için timler bölgeye sevk edildi. Kara Havacılık kaza kırım ekininin bölgeye gelmesi bekleniyor" dedi.

Feyzullah Taş