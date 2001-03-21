Hakkari'de PKK'dan taciz ateşi: 5 korucu yaralandı

Hakkari'de PKK'dan taciz ateşi: 5 korucu yaralandı
12.6.2017 - 23:38

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi'nde PKK'lı teröristlerin sınır ötesinden yaptığı taciz ateşi sonucu 5 güvenik korucusu yaralandı.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "12.06.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Derecik Umurlu Tepe Üs Bölgesinde bulunan görevlilerimize bölücü terör örgütü mensuplarınca Kuzey Irak bölgesinden taciz ateşi yapılmıştır. Yapılan saldırı neticesinde 5 güvenlik korucusu hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavilerine başlanılmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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