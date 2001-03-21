Hakkari'deki saldırıda yaralanan asker şehit oldu

24.3.2017 - 12:00

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkâri ili Çukurca ilçesi Gerkitepe Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "22 Mart 2017 tarihinde Hakkâri ili Çukurca ilçesi Gerkitepe ÜB.’ne bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan diğer kahraman silah arkadaşlarımıza ise acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.
 

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