Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 2 asker yaralı

26.5.2017 - 10:24

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bildirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar devam ediyor.

1 ŞEHİT, 2 YARALI

Operasyonlarda; PKK'lı teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.

Hain saldırıdan sonra  bölgeye destek gönderildi.

Çukurca'dan acı haber! 1 asker şehit, 2 asker yaralı

DHA: Çukurca'daki patlamada 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı.

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