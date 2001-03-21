Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 1 askerin şehit olduğu 2 askerin yaralandığı bildirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı düzenlenen operasyonlar devam ediyor.
1 ŞEHİT, 2 YARALI
Operasyonlarda; PKK'lı teröristlerin önceden döşediği el yapımı patlayıcı infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olurken 2 asker de yaralandı.
Hain saldırıdan sonra bölgeye destek gönderildi.
Çukurca'dan acı haber! 1 asker şehit, 2 asker yaralı
DHA: Çukurca'daki patlamada 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı.