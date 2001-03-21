Hakkari kırsalında EYP malzemesi ele geçirildi

Hakkari'nin Ağaçdibi köyü kırsalında el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 09.06.2017 günü İlimiz Merkez Ağaçdibi Köyü kırsal alanında EYP yapımında kullanılan malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan aramada 2 adet büyük tüp, 2 adet pil bloku ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.