Halis Bayancuk, IŞİD'e gizli mescit kurmuş

31.5.2017 - 12:37

SAKARYA Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ’ın Türkiye’deki yöneticilerinden olduğu iddia edilen ’Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk gözaltına alınırken; Sakarya’da örgüte eleman kazandırmak için gizli mescit açtığı, piknikler düzenlediği, İstanbul’a elemanlar götürdüğü belirtildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ’Ebu Hanzala’ kod adını kullanan Halis Bayancuk’u dün İstanbul’da gözaltına aldı. DEAŞ’ın Türkiye ayağının yöneticilerinden olduğu iddia edilen Halis Bayancuk, Sakarya Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Sakarya’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda geçen hafta 8 Türk vatandaşı tutuklanırken, Suriye’ye gitmeye hazırlanan 8 kişinin ifadelerinde Halis Bayancuk’un aracılığıyla örgüte girdiklerini söyledikleri öğrenildi. Devam eden soruşturma kapsamında Halis Bayancuk gözaltına alındı.

Bayancuk’un örgüte elaman kazandırmak için faaliyetlerde bulunduğu, Adapazarı’nda toplantılar yapmak için gizli mescit açtığı, piknik düzenlediği ve İstanbul’a elamanlar götürdüğü belirlendi. Bayancuk’un Emniyet Müdürlüğünde sorgusu devam ediyor.

TEHDİTTEN DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bayuncuk, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına yönelik operasyonda 2015 yılında gözaltına alınmış, Mart 2016'da tahliye edilmişti.

Bayancuk Mart 2017'de, Ankara'da vereceği bir panelin iptal edilmesinin ardından video ile valilik personelini "müşrik" ilan ettiği, "Biz de boş durmayacağız" sözleriyle tehdit gerekçesiyle bir kez daha gözaltına alınmıştı.

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