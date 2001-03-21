Hamamda yıkanan kadınlar kendini dışarı zor attı

2.6.2017 - 01:00

Adana'da tarihi kadınlar hamamında yangın çıktı. Yangın sırasında çalışanlar ile banyo yapmaya gelen kadınlar dumandan etkilenince kıyafetlerini giyip kendilerini dışarı attı.

Yangın, merkez Seyhan İlçesi Debboy Caddesi'ndeki tarihi Irmak Hamamı'nda meydana geldi. Hamamın odunluk kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın hızla büyüdü. Dumanların hamam içerisine dolması üzerine, paniğe kapılan çalışanlar ile yıkanan kadınlar,  kıyafetlerini giyip kendilerini güçlükle dışarı attı. Dumandan etkilenen kadınlar ile itfaiyecilere  ayran ikram edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Kadınlar ise, hamama döndü.

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