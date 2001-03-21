Hamile kadın 3'üncü kattan atladı

31.5.2017 - 15:18
Ailevi sorunları bulunduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç kadının karnındaki, yaşadığı belirlenen kız bebeği ise sezaryenle alındı.

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden atlayan 8.5 aylık hamile U.Ş.E. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılıp tedavisine başlanan 35 yaşındaki U.Ş.E.'in karnındaki kız bebeği ise sezaryenle alındı.

DHA'nın haberine göre, ilk çocuğuna hamile olan ve 14 Haziran'da doğum yapması beklenen U.Ş.E., bugün saat 11.00 sıralarında, Kayas Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katındaki evlerinin penceresine çıkıp, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kendisini bir anda boşluğa bıraktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düşen U.Ş.E., ağır yaralandı. Ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan U.Ş.E., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Ailevi sorunları bulunduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç kadının karnındaki, yaşadığı belirlenen kız bebeği ise sezaryenle alındı. Sağlılığı iyi olduğu belirtilen bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.



U.Ş.E.'nin olay sırasında evde olan ve kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçiren annesi Gönül Ç. de ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.Ş.E.'nin bir tekstil fabrikasında çalışan eşi Yasin E.'nin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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