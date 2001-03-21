Hamile kadın 3'üncü kattan atladı

Ailevi sorunları bulunduğu ve bir süredir psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen genç kadının karnındaki, yaşadığı belirlenen kız bebeği ise sezaryenle alındı. Sağlılığı iyi olduğu belirtilen bebek, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi.





U.Ş.E.'nin olay sırasında evde olan ve kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçiren annesi Gönül Ç. de ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. U.Ş.E.'nin bir tekstil fabrikasında çalışan eşi Yasin E.'nin ise olay sırasında işte olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.