Hastane kantinindeki silahlı saldırı kamerada

27.5.2017 - 01:09

Kartal'da hastane kantinindeki çalışanı silahla yaralayan zanlı polis tarafından yakalanırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün gece saat 00.10 sıralarında Kartal, Dr. Lütfi Kırdar Devlet Hastanesi kantininde yaşanmıştı. H.D. isimli şahıs aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu iddia edilen kantin çalışanı Z.Ö.’yü silahla ayağından yaralayarak hedef gözetmeksizin elindeki silah ile sağa sola ateş etti. Olayın ardından kaçan zanlı bugün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kantindeki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kantinde bir müşteri ile ilgilenen Z.Ö.’nün içeride bulunan H.D.'nin kendisine silah doğrultması sonrası tezgah üzerinden atlayarak kaçması ve ardından saldırganın ateş etmesi görüntülere yansıdı.

Sadık Kahraman

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