Hatay’da fabrikanın kazanı patladı: 1 ölü

5.6.2017 - 01:09

Hatay’da, bir fabrikada gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Olay, Payas ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir demir fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir fabrikasında bulunan, demir eritmeye yarayan kazan patladı. Patlamanın etkisiyle, fabrika alev almaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi geldi. İtfaiye kısa sürede yangını söndürürken, fabrikada çalışan Mustafa Damar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Patlama sonucunda çıkan yangında, çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Patlama ile ilgili soruşturma sürüyor

Ferit Savaş

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