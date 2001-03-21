Havadan görüntülenen PKK'lılar, madende yakalandılar

22.3.2017 - 14:32

Bursa'nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü propaganda yapıp, örgüte destek istediği öne sürülen 4 kişinin yeri, jandarma tarafından Drone ile havadan tespit edildi. 4 şüpheli, ardından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mustafakemalpaşa İlçesi’nde sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK’yı övücü propaganda yapan kişilerin olduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda akraba olan Ş.G. (29), H.G.(33), A.G. (23) ve F.Ç.’nin Çördük Köyü Çeşmeciler Mevkiinde mangal kömürü imalatı yaptıkları belirlendi.

Drone ile havadan yapılan takiple şüphelilerin yerlerini tespit eden ekipler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Bölgede eğitimli köpekler eşliğinde yapılan araştırmada şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramada ruhsatsız 5 av tüfeği ele geçirilirken yanlarında bulunan 9 cep telefonu, 1 tablete ise incelemek üzere el konuldu. Şüpheliler jandarmadaki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilecek.

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