HDP’li 2 yönetici tutuklandı

28.3.2017 - 00:52

Siirt’te 18 gün önce gözaltına alınan HDP’li yöneticiler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Siirt'te 9 Mart'ta yapılan eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınan HDP Siirt İl Yöneticisi Mehmet Polat ve HDP Merkez İlçe Yöneticisi Hayrettin Özdemir, emniyet ifadeleri ardından bugün adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ve mahkemede ifadeleri alınan Polat ve Özdemir, “örgüt üyeliği” ve “örgüte yardım ve yataklık” iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Polat ve Özdemir Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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