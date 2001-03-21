HDP’li Konca’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası

31.5.2017 - 22:27

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, hakkında 20 yıl hapis istemiyle açılan davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “terör” soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan ve “Terör örgütü üyesi olmak” ile “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla hakkında dava açılan HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, önceki gün Siirt’te geçmek için geldiği Batman Havalimanında gözaltına alınmıştı. Konca, bugün hakkında 20 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava nedeniyle Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada, Konca hakkında 2 yıl 6 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Konca’nın duruşmasına HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve parti yöneticileri katıldı.

Osman Arslan

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