HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşüyor

29.5.2017 - 10:18

Terör örgütü PKK'yla ilişkilerinin açığa çıkmasından sonra Türkiye'ye dönmeyen 2 HDP'li firarinin milletvekillikleri düşürülecek.

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın adı terör soruşturmalarına karıştı.

Haklarında yakalama kararı bulunan HDP'li vekiller, yargı karşısına çıkmak yerine Avrupa'da Türkiye aleyhinde çalışmalara imza atıyor.

Uzun süredir Meclis'e girmeyen HDP'li vekiller hakkında bugün karar alınacak.

DEVLETTEN PARA ALAMAYACAKLAR

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonlarından oluşan Karma Komisyon, HDP'li vekiller hakkında hazırlanan raporları görüşecek.

İki HDP'li ismin milletvekilliklerinin düşürülmesi bekleniyor.

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