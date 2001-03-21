HDP’li vekil Besime Konca tutuklandı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Siirt Milletvekili Besime Konca gözaltına alındığı Batman’da tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “terör” soruşturması çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkartılan HDP Kadın Meclisi Sözcüsü ve Siirt Milletvekili Besime Konca, Siirt'e gitmek üzere Ankara'dan geldiği Batman Havaalanı'nda gözaltına alındı. Adliyeye götürülen Konca, çıkarıldığı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesince “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası” yapmak suçlamalarıyla tutuklandı.

Konca, tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 Mayıs’ta görülen duruşma ile tahliye edilmişti.

Osman Arslan