HDP'li vekilin ettiği küfürler tutanaklara girdi

7.6.2017 - 09:32

Samanlıkta saklandığı günler hatırlatılan Ertuğrul Kürkçü, "S..tir" diye küfür etti.

AK Partili vekiller ile HDP'li vekiller arasında yaşanan sert tartışmaların nedeni, Meclis tutanaklarından anlaşıldı.

Tutanaklarda; HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü'nün AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara'ya sürekli sataştığı görülüyor.

"SAMANLIĞA GİDİN"

AK Partili vekilin konuşmasını bölmek isteyen HDP'li vekil, "Samanlığa gidin" sözü üzerine TBMM'ye yakışmayacak bir şekilde "S..tir" şeklinde küfür ediyor.

Yumruklu kavgaya dönmesi son anda engellenen gerginlikten sonra, HDP'li vekile kınama cezası verildi.

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HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

HDP'li vekilin ettiği küfür tutanaklara girdi

 

 

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