HDP ve CHP'li vekiller kırmızı fularlı terörist için yürüdü

Gezi Parkı odaklı eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşte Gezi olaylarının baş mimarları olan ve Suriye'de PKK'ya katıldıktan sonra ölen terörist Ulaş Bayraktaroğlu ve Gezi'nin kırmızı yularlı teröristi Ayşe Deniz Karacagil için "Gezi'den Rakka'ya Destan olmaya", "Ulaş'tan Deniz'e mücadele sürüyor" sloganları atıldı.