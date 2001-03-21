HDP ve CHP'li vekiller kırmızı fularlı terörist için yürüdü

1.6.2017 - 10:55

Gezi Parkı odaklı eylemlerin yıl dönümü dolayısıyla İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yapıldı.

Yürüyüşte Gezi olaylarının baş mimarları olan ve Suriye'de PKK'ya katıldıktan sonra ölen terörist Ulaş Bayraktaroğlu ve Gezi'nin kırmızı yularlı teröristi Ayşe Deniz Karacagil için "Gezi'den Rakka'ya Destan olmaya", "Ulaş'tan Deniz'e mücadele sürüyor" sloganları atıldı.

CHP-HDP KARDEŞLİĞİ

Yürüyüşe, CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Onursal Adıgüzel ve HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da destek verdi.

HDP ve CHP'li vekiller kırmızı yularlı terörist için yürüdü

HDP ve CHP'li vekiller kırmızı yularlı terörist için yürüdü

HDP ve CHP'li vekiller kırmızı yularlı terörist için yürüdü

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