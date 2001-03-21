HDP ve DBP'li başkanlar tutuklandı

Muş'ta düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 19 kişiden 7’si tutuklanırken, bir başka operasyonda da örgüt adına faaliyet gösteren grupların deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada da 9 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 20 kişi ile 3’ü tutuklu toplam 23 şahıs hakkında yapılan işlemlerde, DBP İl Eş Başkanı F.U., HDP eski İl Başkanı A.Ç., BDP eski İl Başkanı F.Y. ile TUHAD-DER Üyesi Ş.K. ve MED-DER üyesi bir şahıs ile üniversitesi öğrencisi iki şahsın da aralarında bulunduğu 7 kişinin tutuklandığı, tutuklu bulunan 3 kişinin ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Malazgirt DBP eski Başkan Vekili, Bulanık BDP eski Belediye Başkanı, Alparslan Üniversitesi eski Öğrenci Konseyi Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 4 şahıs Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakılmış. Ayrıca, Bulanık DBP Eski Eş Başkanı’nın da aralarında bulunduğu 9 şahıs ise Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır” denildi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerce ekipler tarafından 23 Mart 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren grupların faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Varto’da çeşitli adreslere yönelik operasyon yapıldığının belirtildiği açıklamada, "Varto ilçesi Erdoğan köyünde 6, Derince köyünde 3 olmak üzere toplam 9 adreste eş zamanlı arama faaliyeti yapılmıştır. Tespit edilen 9 şüpheli şahsın adli işlemleri devam etmektedir. İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.