Helyum gazı sıkışması sonucu patlama: 3 yaralı

Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarında kullanılmak üzere bekletilen balonlarda bulunan helyum gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Nevruz kutlamasının yapıldığı Bağlar ilçesindeki Nevruz Park’ta kurulan platformun altındaki odada, kutlama sırasında gökyüzüne bırakılmak için bekletilen balonlarda bulunan helyum gazı sıkışarak, patladı.
Patlamada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, odanın kapı ve camları zarar gördü. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.