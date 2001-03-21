Helyum gazı sıkışması sonucu patlama: 3 yaralı

22.3.2017 - 00:29

Diyarbakır’da Nevruz kutlamalarında kullanılmak üzere bekletilen balonlarda bulunan helyum gazının sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevruz kutlamasının yapıldığı Bağlar ilçesindeki Nevruz Park’ta kurulan platformun altındaki odada, kutlama sırasında gökyüzüne bırakılmak için bekletilen balonlarda bulunan helyum gazı sıkışarak, patladı.

Patlamada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, odanın kapı ve camları zarar gördü. Yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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